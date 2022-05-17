Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu özel tarifini verdi: Elma sirkeli sivilce kürü

Türk kimyager, akademisyen, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce sorunu ile boğuşanlar için özel bir tarif paylaştı. Akşam’ın haberine göre; Prof. Saraçoğlu’nun tarifi ile sivilcelerinize veda edebilirsiniz.

İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan sivilce kurutucu cilt maskesi tarifi...

MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ KÜRÜ

Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini karıştırın. Günde bir kez akşam yatmadan önce pamuk ile cildinize uygulayın. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Öğleden önce ve öğleden sonra günde iki kere uygulanabilir. Taze hazırlanması önemlidir. Maden suyu cilt lekelerine ve sivilce izlerini giderir.

ELMA SİRKESİ FAYDALARI

Bakterileri öldürür

Sivilcelerin oluşumunu engeller, doğal bir yüz toniğidir

Kan şekerini düşürür ve diyabetle savaşır

Tokluk hissi verir ve kilo kaybına yardımcı olur

Kolestrolü düşürür ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltır

Kansere karşı olumlu etkilere sahiptir

Migrene iyi gelir

Vücudunuzu toksinlerden arındırır

Saçlarınızın daha parlak olmasını sağlar

Dişleri beyazlatır

Reflüye iyi gelir

Vücudun pH dengesini sağlar

Güneş yanıklarına ve cilt tahrişlerine iyi gelir

Meyve ve sebzeleri mikroorganizmalardan arındırır

Gıdaların çabuk bozulmasını engeller

Asitler açısından zengin olan elma sirkesi güçlü biyolojik etkilere sahiptir

Polikistik over sendromu üzerinde olumlu etkilere sahiptir



