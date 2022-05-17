Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu özel tarifini verdi: Elma sirkeli sivilce kürü

Türk kimyager, akademisyen, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce sorunu ile boğuşanlar için özel bir tarif paylaştı. Akşam’ın haberine göre; Prof. Saraçoğlu’nun tarifi ile sivilcelerinize veda edebilirsiniz.
İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan sivilce kurutucu cilt maskesi tarifi...
MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ KÜRÜ
Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini karıştırın. Günde bir kez akşam yatmadan önce pamuk ile cildinize uygulayın. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Öğleden önce ve öğleden sonra günde iki kere uygulanabilir. Taze hazırlanması önemlidir. Maden suyu cilt lekelerine ve sivilce izlerini giderir.
ELMA SİRKESİ FAYDALARI
- Bakterileri öldürür
- Sivilcelerin oluşumunu engeller, doğal bir yüz toniğidir
- Kan şekerini düşürür ve diyabetle savaşır
- Tokluk hissi verir ve kilo kaybına yardımcı olur
- Kolestrolü düşürür ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltır
- Kansere karşı olumlu etkilere sahiptir
- Migrene iyi gelir
- Vücudunuzu toksinlerden arındırır
- Saçlarınızın daha parlak olmasını sağlar
- Dişleri beyazlatır
- Reflüye iyi gelir
- Vücudun pH dengesini sağlar
- Güneş yanıklarına ve cilt tahrişlerine iyi gelir
- Meyve ve sebzeleri mikroorganizmalardan arındırır
- Gıdaların çabuk bozulmasını engeller
- Asitler açısından zengin olan elma sirkesi güçlü biyolojik etkilere sahiptir
- Polikistik over sendromu üzerinde olumlu etkilere sahiptir
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