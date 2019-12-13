HABER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik'ten ABD Senatosunun 'Ermeni' kararına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:16 | Son Güncelleme

"Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir ve hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Hukuki dayanağı ve bilimsel yeterliliği olmayan anlamsız bir karardır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararının, tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka bir anlam taşımadığını belirtti.

Sertçelik, Bursa'da Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından düzenlenen "Ermeni Sorununun Arka Planı ve Tarihi Gerçekler" başlıklı Çırağan Söyleşileri'ne konuk oldu.

ABD Senatosunun karar tasarısını kınayan Sertçelik, "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir ve hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarihi olayların siyasallaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Hukuki dayanağı ve bilimsel yeterliliği olmayan anlamsız bir karardır. Tarihi olayların değerlendirilmesi tarihçilere bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Rus arşivlerinde başta Ermenice olmak üzere birçok dilde yapılan çalışmaları araştırma imkanı bulduğunu aktaran Sertçelik, yazdığı kitaplarda da bu konulara geniş yer ayırdığını anlattı.

Sertçelik, tarihi olaylarda parlamentoların ve senatoların karar almalarını doğru bulmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk tarihinde, soykırım benzeri kara lekeler kesinlikle bulunmamaktadır. Bu kararı alanların öncelikle kendi tarihlerine, tarih sayfalarına bakmaları gerekmektedir. 'Ermeni sorunu' dediğimiz zaman, iki çarpı iki nasıl dört yaparsa kesinlikle bilmemiz gereken şu; bu meselenin özünde, Anadolu topraklarında Ermeni devleti kurulabilmesi için yapılan uzun soluklu siyasi bir mücadele ve bunu hayata geçirebilmek için verilen gayretler vardır."

Programa iş, siyaset ve akademi alanından çok sayıda davetli katıldı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Hatay'da bir kişi evinde ölü bulunduHatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
Rabia Naz: Kriminal incelemede kıyafetlerinde "araç lastik izi olabileceği" sonucuna varıldıRabia Naz: Kriminal incelemede kıyafetlerinde "araç lastik izi olabileceği" sonucuna varıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.