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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bangladeş Zafer gününe katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bangladeş Zafer gününe katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bangladeş Halk Cumhuriyeti "49.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bangladeş Zafer gününe katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bangladeş Halk Cumhuriyeti "49. Zafer Günü" resepsiyonuna katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bangladeş Halk Cumhuriyeti’nin "49. Zafer Günü" dolayısıyla Bangladeş Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, yabancı misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk ve Bengal halklarının ilişkilerinin köklü bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, “Türk ve Bengal halkı arasındaki ilişkiler, köklü bir tarihe ve kültürel temellere sahiptir. Kurtuluş Savaşımıza maddi ve manevi yardımda bulunan Bengal halkının desteklerini, Türk kardeşleri asla unutmadı” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı verdiği yıllarda Bangladeş’in milli şairi Kazi Nazrul İslam’ın 1921 yılında yazdığı ve okul kitaplarında da yer alan "Kemal Paşa" şiirinden bir bölüm okuyan Topçu, “Mehmetçiğe leke ha! Haris köpekler! Kalleşçe saldırdınız hür bir vatana ama bu toprakları bozkurtlar bekler. Cehennemin dibi az bile sana, hür ruhlu insanlara, hür bir ülkeye zehirli solucanlar gibi sokuldun. Baş verir hürriyet vermez Türkiye, işte kardeş Kemal´den belanı buldun. Bu dizelerin iki ülke halkının kardeşliğinin tarihi bir ispatıdır” aktarımında bulundu.
İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Topçu, hali hazırda kardeş iki ülke arasında önemli düzeyde antlaşmaların mevcut olduğunu, bu ilişkilerin hem ticari alanda hem de kültürel alanda daha da artacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında Bangladeş’e yaptığı ziyaretinde, "Kardeş Bangladeş’te kendimizi evimizde hissediyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti olarak Bangladeş’i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" sözlerini hatırlatan Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin iki ülke ilişkilerimizi daha da iyi seviyeye taşıdığını belirterek, “Dost ve kardeş ülke Bangladeş Halkının 49. Zafer Günü Kutlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.
Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki ise yaptığı konuşmada, “Bangladeş’in 49. Zafer Gününde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki 200 ülkeden ancak birkaç tanesinin zafer günü vardır. Bütün ülkelerin milli günleri vardır ancak Bangladeş ve Türkiye Zafer Günü’ne sahip nadir ülkelerdendir. Tabi ki, bu zafer bize çok pahalıya mal olmuştur. 9 ay süren kanlı bir savaştan sonra elde edilmiştir. Ulusumuzun Atası Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman ve arkadaşlarını, özgürlük savaşçılarını, onların liderlerini saygı ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlıktan sonra bir süre askeri darbeler, doğal afetler sebebiyle zor günler geçiren Bangladeş bugün Başbakan Sheikh Hasina’nın liderliğinde hızla gelişmekte ve büyümektedir. Güney Asya’da Hindistan’dan sonra ikinci büyük ekonomiye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Myanmar’dan göç etmeye zorlanan Arakan Müslümanlarına verdiği destek Bangladeş’te minnetle anılmaktadır. Bütün dünyaya karşı sesini yükseltmiş ve umutsuzların umudu olmuştur. Bangladeş’in doğal güzellikleri dost ve kardeş Türk insanı tarafından fazla bilinmemektedir. Sizleri misafirperver, yardımsever ve mutlu insanların ülkesi Bangladeş’i görmeye ve gezmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Bangladeş Zafer gününe katıldı

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