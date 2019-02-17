Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “BBC, CNN, Reuters, Der Spiegel Cumhurbaşkanımızla ilgili negatif bir propoganda başlatıyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Biz de seçimler olunca birbirine benzemezler bir araya getiriliyor, terör örgütleri yanlarına veriliyor, yetmiyor bir bakıyorsunuz ki anlı şanlı Avrupa başkentlerinin anlı şanlı gazeteleri olan BBC, CNN, Reuters, Der Spiegel Cumhurbaşkanımızla ilgili negatif bir propoganda başlatıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Çorumlular Birliği Derneğinin organize ettiği akşam yemeğine katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Dernek Başkanı Osman Ulunç, Çorumlular Birliği’nin Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ise konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin toplumların demokrasi seviyesini belirlediğinin altını çizerek, "Birliğiniz ve beraberliğiniz daim olsun. Halkın ve hakkın yanında yer almanız noktasında çok önem arz etmektedir. Onun için dernek yönetimine Cumhur İttifakı adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Negatif bir propaganda başlatıyorlar"

Türkiye’nin stratejik konumu ve tarihi gücü itibarıyla her zaman küresel emperyalist güçlerin hedefi olduğunu dile getiren Topçu, "Bizim coğrafyamız bu dünya köyünün en güzel kızı. Onun için bizim seçimlerimiz hiçbir zaman sadece bizi ilgilendirmiyor. Küresel güçlerin başkentlerinin de seçimlerimizi nasıl takip ettiğini biliyoruz. İşte bu nedenle bu yerel seçimlere de siyasi istiklalimizin ve istikbalimizin seçimi diyoruz. Biz de seçimler olunca birbirine benzemezler bir araya getiriliyor, terör örgütleri yanlarına veriliyor, yetmiyor bir bakıyorsunuz ki anlı şanlı Avrupa başkentlerinin anlı şanlı gazeteleri olan BBC, CNN, Reuters, Der Spiegel Cumhurbaşkanımızla ilgili negatif bir propaganda başlatıyorlar. Ben inanıyorum ki Türk milleti Kürt’ü, Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si ile Vanlısı, Şırnaklısı, Çorumlusu, Ankaralısı ile kadını, erkeği, yaşlısı, genci kendi ittifakı olan Cumhur İttifakı’nın adaylarına oyunu verecek, Türkiye üzerinde hesabı olanları bir kere daha hüsrana uğratarak siyasi istikrarını kollayıp siyasi istiklaline ipotek koydurtmayacaktır. Ankaramızı Özhaseki tecrübesi ile, ilçelerini Cumhur İttifakı adayları ile buluşturacaksınız. 31 Mart akşamı sandıklardan Cumhur İttifakı’nı zaferle çıkartacaksınız" diye konuştu.