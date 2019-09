Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olacağız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, işadamı, STK temsilcileri ve Sakarya’da eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerden oluşan bir heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki çalışma ofisinde kabul etti.

Paralimpik Sporcu-İşadamı Selim Özen ile engelli vatandaşların meselelerini konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, engelli olmanın bir kusur olmadığına dikkati çekerek, “Engelli olmak bir problem veya bir kusur değildir. Şu anda engelsiz olanların, bir an sonrasında engelli olmaması için hiç bir garantisi yoktur. Selim kardeşimiz de buna örnek, kendisi 2000 yılına kadar engelsizdi, şimdi ise ortopedik engelli olmasına rağmen bir çok alanda çalışmalar yaparak başarılar elde etmiş, halen de mücadelesine devam ediyor” dedi.

Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engellilere yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının hayata geçirilmesinde çok ciddi duyarlılığının olduğunu belirterek; devletimiz, engelleri dolayısıyla her alanda karşılaştıkları güçlükleri yılmadan azimle çalışarak aşan, inanç ve gayretleri ile hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve sağlık konuları başta olmak üzere, kamunun her imkanından pozitif bir ayrımcılıkla faydalandıklarını, sorunlarının çözümünde

de ülkemizin refah seviyesi yüksek ülkeler seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Topçu sözlerine şu şekilde devam etti: “Devlet ve millet olarak el ele, hayatın her alanında engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olmaya devam edeceğiz”

Paralimpik sporcu ve işadamı olan Selim Özen, Kendisinin ülkemizde ilk defa tekerlekli sandalye dans ve ağır düzeyde engelli bireylerin yapmış olduğu Boccia branşında antrenörlük belgesine sahip olduğunu, bedensel engelli sporlarında lisanslı olarak aktif Trap , Okçuluk ve Masa Tenisi sporlarını yaptığını, bu alanlarda ulusal derecelerinin bulunduğunu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Boccia Branş Sorumlu As Başkanı olduğunu söyleyerek, 2000 yılında geçirmiş olduğu bir kaza sonucu omurilik yaralanmasından ötürü yürüme yetisini yitirdiğini, bu sebepten ötürü tekerlekli sandalyede yaşamını idame ettirdiğini söyledi.

Özen sözlerine sözlerine şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan’nın iktidara geldikleri günden bugüne kadar bizimle ilgili çalışmalarını ve kendilerinin engellilere yönelik özel hassasiyetlerini biliyoruz. Bunun için Sn. Bakanımız Yalçın Topçu’nun nezdinizde Cumhurbaşkanımızın zatı alilerine camiamız adına şükranlarımızı iletiyorum. Ayrıca bugün burada bizleri kendi evimizde gibi ağırlayan Sn Yalçın Topçu bakanımıza gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Kendileriyle eğitimden istihdama kadar, her konuda engelli vatandaşlarımızın meselelerini ele alma imkanı bulduk. Bize bu fırsatı sundukları için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.