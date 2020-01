Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “İstiklalin adı Türk milletidir. Egemenlik sınırlarımızı hiçbir güç pazarlık konusu yapamaz, asla yaptırmayız”

“Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz”

Yalçın Topçu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Doğu Akdeniz’de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bu tablo karşısında elimiz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz’ şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Erdoğan’ın sözleri, kararlı, haklı ve uluslararası hukuktan meşruiyetini alan duruşu ile yanlış hesap içinde olanlara başlarını ellerinin arasına alarak hesaplarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatmış oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye her daim ‘hak haklınındır’ inancıyla güçsüz de olsa haklının yanında yer almıştır”

Yalçın Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Tarihe bakıldığında görülecektir ki, Türkiye her daim ‘hak haklınındır’ inancıyla güçsüz de olsa haklının, mağdurun ve mazlumun yanında yer almıştır. Dünyanın merkezi olan Türkiye’nin, Türk milletinin dostu olanlar kazanırken, düşmanı olanlar her zaman kaybetmişlerdir. Yine tarihe bakıldığında görülecektir ki, Türkiye’nin olduğu sahalarda katliam, vahşet ve jenosit olmamış, savaşlarında bile bir ahlak ve hukuk hakim olmuştur. Türkiye’nin yer aldığı masalarda ise herkes için hak, herkes için hukuk, herkes için barış ve adalet ile uluslararası hukukun meşruiyeti ve üstünlüğü geçerli olmuştur. Çünkü Türkiye ve Türk halkı Cumhurbaşkanları Erdoğan’ın BM’de bütün dünyaya ilan ettiği üzere ‘dünya beşten büyüktür’ sözünün her zaman arkasındadır.”