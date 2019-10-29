Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Kırgızistan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘6 ayrı müstakil devlet ama bir millet olan’ kardeşlerimizin geleceği her daim hür bağımsız ve özgür olsun”

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve KTMÜ Denetleme Kurulu Üyesi Yalçın Topçu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘6 ayrı müstakil devlet ama bir millet olan’ kardeşlerimizin geleceği her daim hür bağımsız ve özgür olsun. Rabb’im bizi Tanrı Dağları’ndan indiğimiz günlerdeki gibi bir etsin, iri etsin, diri etsin. Koskocaman, büyük bir Türk dünyası eylesin. Dilde, işte, fikirde bir olalım. Gayede, tasada, hüzünde bir olalım inşallah” dedi.

“Herkes vah tüh ederken, o dedi ki ‘Geldikleri gibi giderler’ ’ ve aynen öyle oldu”

Yalçın Topçu, 100 yıl öncesini hatırlatarak, “İngiliz’i, Fransız’ı, yedi düvel tıpkı bugünkü gibi hepsi hep birlikte üstümüze geldiler. Sarı saçlı, mavi gözlü, Türk’ün atası bir kahraman çıktı. İstanbul’da onların geldiği gemilere baktı. Herkes vah tüh ederken, o dedi ki ‘Geldikleri gibi giderler’ ve aynen öyle oldu. Bundan tam 100 yıl önce, o sarı saçlı mavi gözlü dev Samsun’a ayak bastı ve döndü Anadolu’ya baktı. Anadolu’daki kardeşlerini yanına aldı, onlara güvendi ve yedi düvelin piyonu ülkenin işgalcilerini, Sakarya ve Dumlupınar’da yenip İzmir’de denize döktü. Tarih tekerrür etti, şimdi de aynı mevzuyla karşı karşıyayız. Bir taraftan PKK ile bir taraftan YPG ile PYD ile KCK ile FETÖ ile DAEŞ ile yetmiyor dolarları ile her türlü şekilde,40 yıldır üstümüze geliyorlar. Terörle mücadeleye harcadığımız miktar, resmi rakamlara göre, 1,5 trilyon Dolar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanında ‘Ya istiklal, ya ölüm!’ dedik. Sakarya ve Dumlupınar’dan sonra, İzmir’den denize döktük” ifadelerini kullandı.