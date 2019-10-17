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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kahraman Mehmetçiğimiz, dedelerimizin Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da üzerine gelenlerin torunlarının piyonları ile mücadele ediyor” dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti 26.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kahraman Mehmetçiğimiz, dedelerimizin Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da üzerine gelenlerin torunlarının piyonları ile mücadele ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti 26. Dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’nın katıldığı bir heyet, Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu organize sanayi ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede; “Kahraman Mehmetçiğimiz dedelerimizin Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da üzerine gelenlerin torunlarının piyonları ile silahlı mücadele ediyorken, sanayicimiz de onların dolarlarına ve ekonomik yaptırımlarına karşı dimdik mücadele ediyor” dedi.
Topçu, “Devlet-millet ele ele, birlik içinde dirliğe” diyerek, herkesi çalışmaya, üretmeye, alın teri dökmeye davet etti. Bunu yapıldığı zaman her türlü sorunun üstesinden gelinebileceğini belirten Topçu, “İstihdamı ve üretimi artırmak gayreti içinde olan esnafımıza, sanayici ve tüccarımıza destek olmaya, onların sayılarını artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu ise, "Devletimiz bütün kurumları ile esnaf, sanayici ve tüccarımızın üretime ve istihdama katkısı olan insanımızın yanında olduğunu belirtti. Aksu, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye sınırında sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’na dikkati çekerek, “Ordumuz, ülkemizin ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için mücadele ediyor. Allah yardımcımız olsun. Ordumuza güç kuvvet versin. İnşallah ekonomik istikrarımız daha da büyüyerek devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

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