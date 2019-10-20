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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye’nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını ‘Kürt-Türk’ savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır” dedi.PKK’lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu geçen ay Mardin Ömerli’de şehit düşen Polis Özel Harekat Mardin Şube Müdürü Tufan Kansuva, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye’nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını ‘Kürt-Türk’ savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır” dedi.
PKK’lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu geçen ay Mardin Ömerli’de şehit düşen Polis Özel Harekat Mardin Şube Müdürü Tufan Kansuva, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Şehidin ailesi tarafından düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak, şehit için dualar edildi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, şehit Kansuva’nın ailesi, silah arkadaşları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kürt-Türk savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli, açık seçik iftiradır”
Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye NATO’nun güçlü üyesi, uluslararası birçok önemli kuruluşun da etkin ve saygın mensubu olup, dostluğundan herkesin kazançlı çıkacağı kendisinden daha büyük bir devlet ve daha büyük bir millettir. Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye’nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını ‘Kürt-Türk’ savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır” dedi.

“Bu topraklarda uydu bir PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”
Topçu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu mücadelenin adı ülkemizin, bölgemizin, dünyanın barışını ve güvenliğini tehdit eden, Kürt, Arap, Türkmen, Müslüman, İsevi, Musevi milyonlarca insanın canına malına kast ederek hayatlarını cehenneme çeviren ve kendilerini kullananların halkları için de tehlike olan PKK-PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile Türkiye’nin tek başına mücadelesidir. Bu toprakların altı için onbinlerce kilometre ötelerden gelerek teröristlerle iş tutan hukuk tanımaz terör sevicisi bebek katillerine, bu topraklarda uydu bir PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız. Dedelerimizin yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında cephede ve masada bozdukları tezgahın benzerini, bugün de onların torunları olan bizler hem sahada, hem masada Allah’ın izni, milletimizin desteği ve duaları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durarak bozuyoruz.”
Yalçın Topçu, “Şehidimiz Tufan Kansuva’nın manevi şahsında bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla, rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi korusun ve yüceltsin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”

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