Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye’nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını ‘Kürt-Türk’ savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır” dedi.

PKK’lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu geçen ay Mardin Ömerli’de şehit düşen Polis Özel Harekat Mardin Şube Müdürü Tufan Kansuva, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Şehidin ailesi tarafından düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak, şehit için dualar edildi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, şehit Kansuva’nın ailesi, silah arkadaşları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kürt-Türk savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli, açık seçik iftiradır”

Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye NATO’nun güçlü üyesi, uluslararası birçok önemli kuruluşun da etkin ve saygın mensubu olup, dostluğundan herkesin kazançlı çıkacağı kendisinden daha büyük bir devlet ve daha büyük bir millettir. Bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye’nin küresel terör örgütleri ile yıllardır acı bedeller ödeyerek yapmış olduğu meşru müdafaasını ‘Kürt-Türk’ savaşı gibi gösterme çabaları art niyetli olup, sinsi planları gereği açık seçik iftiradır” dedi.