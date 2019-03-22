Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine ihtiyaç duyacaktır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ortaklığında Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen Nevruz Bayramı resepsiyonuna katıldı. Topçu, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Salı günü istifa etmesinin ardından görevini Kassym-Jomart Tokayev’e devretmesine değinerek, “Kazakistan’ın Bilge Cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayev’in görevini bırakmak hususunda almış olduğu bu tarihi kararda kendilerinin yüksek devlet ve siyaset tecrübesi yanında, derin feraset ile irfanının uygun gördüğü bir gereklilik olduğu inancındayım. Türk dünyası, Kazakistan ve kardeş Kazak halkı, Aksakalımız Bilge Lider Sayın Nazarbayev’in engin devlet ve siyaset tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır.” diye konuştu.

İstifa kararını saygı, minnet ve hüzünle karşıladığını belirten Topçu, dünyanın onun barış için yaptıklarını Türk dünyasının ise “Aksakal” olarak yaptıklarını ve daha da yapacaklarını minnetle ve şükranla andıklarını söyleyerek, “Rabbim ona sağlıklı uzun bir ömür versin, onu Kazakistan’ın ve Türk dünyasının başından eksik etmesin. Mağcan Cumabay atamızın ifadesiyle Aksakalımızı ‘uzaktaki kardeşleri’ olan Türk halkı olarak, saygı, sevgi, minnet ve şükran duygularımızla selamlıyoruz. Çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Kassym-Jomart Tokayev’e bu kutlu görevinde başarılar diliyor, kendilerine, Kazakistan’a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kazakistan’ın yanında durmaya devam edecektir.” ifadelerini kaydetti.

Topçu, Nevruz’un yenilenmeyi ve yeniden dirilişi temsil ettiğini vurgulayarak, “Nevruz’un Balkanlar’dan Türkistan’a, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya, Galiçya’dan Afrika’ya insanlık tarihinde derin izler bırakmış, görkemli medeniyetler kurmuş, ‘yedi devlet-bir millet’ olan Türksoyluların dirilişi, birliği ve dirliğine vesile olsun. Nevruz bayramımız kutlu olsun.” şeklinde konuştu.