Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türkiye Balkanlar’daki barış ve istikrarın devamı için her türlü çabayı gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye Balkanlar’daki barış ve istikrarın devamı için her türlü çabayı gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara’da Kosova Büyükelçiliğinin düzenlediği “Kosova Bağımsızlık Resepsiyonu”na katıldı. Basın mensuplarının sorusu üzerine Türkiye ve Kosova’da yaşayanların birbirinin akrabası olduğunu belirten Topçu “Türkiye 17 Şubat 2008’de bağımsızlığına kavuşan Kosova Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülkelerden biridir. Dost ve kardeş ülke Kosova, bağımsızlığının 11. yılında uluslararası platformda hak ettiği yeri hızla almaktadır. Türkiye kardeş Kosova Devleti’nin ve halkının her açıdan kalkınması için her zaman destek olmaktadır” dedi.

Kosova’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün bölge ve dünya barışı için çok önemli olduğunu belirten Topçu ”Kosova’nın refahı, güvenliği ve bağımsızlığı Balkanlar’ın da refahı ve güvenliği demektir. Türkiye Balkanlar’daki barış ve istikrarın devamı için her türlü çabayı gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir Kosova ziyaretinde, hatırlarsak hepimize şunları söylemişti: ‘Unutmayın; Türkiye Kosova’dır, Kosova Türkiye’dir’ Evet her iki kardeş ülkenin halkı bu tespite yürekten bağlıdır. Kosova’nın bağımsızlık yıldönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.