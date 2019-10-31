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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Petrolü insandan önce tutanlar, bugün ülkemizi 1915 olayları ile ilgili alçak yalan ve iftirayı gündem yaparak bizi sindirmeye çalışıyorlar” dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD Temsilciler Meclisinin 29 Ekim’de oylamaya sunulan sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesi hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Petrolü insandan önce tutanlar, bugün ülkemizi 1915 olayları ile ilgili alçak yalan ve iftirayı gündem yaparak bizi sindirmeye çalışıyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD Temsilciler Meclisinin 29 Ekim’de oylamaya sunulan sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesi hakkında konuştu. ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya attığı atom bombasını hatırlatan Topçu, karara sert tepki gösterdi. Topçu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Derebeyi ve sömürge medeniyetinin vandallarının insan hayatını bir damla petrol uğruna hiçe saydığı bir dünyada insanlığın bize ve bizim medeniyet değerlerimize ihtiyacı var. Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine 74 yıl önce atom bombası atarak yarım milyon Japon’a jenosit uygulayarak insanlığı mezarsız ölülerle tanıştıranlar, dönüp bir de kendi karanlık tarihlerine baksınlar. Bugün Japonya’da Japon hükümetinin 31 Mart 2011 tarihli verilerine göre halen 219 bin 410 Hibakusha mağduru insan var. Bu insanlarda korkunç yaralar açanlar, petrolü insandan önce tutanlar, bugün ülkemizi 1915 olayları ile ilgili alçak yalan ve iftirayı gündem yaparak bizi sindirmeye çalışıyorlar. PKK-PYD-YPG-KCK-SDG, FETÖ, DEAŞ ve dolarlarıyla bizi alt etmeyi beceremeyenler, şimdi de bu yalana sarıldılar. Yüz yıl önce dedelerimizin, ninelerimizin bunların dedelerinin tezgahını, Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında saf tutarak nasıl bozdularsa bu günde bizler Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tutarak yüz yıl öncesine benzer bu tezgahı bozacağız.”

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