Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Venezuela’da yaşananlara ilişkin, "Ne yazık ki ülkemizde de yapılanlara baktığımız zaman, böyle bir küresel savaşa döndürüldü. Siyaset yoluyla ülkeler hizaya çekilmek isteniliyor" dedi.

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen konferansta Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Latin Amerika coğrafyasında çok önemli olayların cereyan ettiğini belirten Bracho, Venezuela’daki olayların aslında yeni bir formatta darbe teşebbüsünün tezahürü olduğunu söyledi. ABD ve ABD’ye güdümlü bazı ülkelerin yasal ve anayasaya uygun bir şekilde seçilmiş devlet başkanını tanımama teşebbüsünde bulunduklarını dile getiren Bracho, "Bu bahsi geçen ülkeler Venezuela’da kendi kendini devlet başkanı ilan eden bir şahsı devlet başkanı ilan ettiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse durduk yerde kendini devlet başkanı ilan edemez. İktidarı iktidara taşıyan halkın kararlarıdır, olması gereken doğal süreç budur. Yürütme yetkisinin kimde olacağına halkın dışında kimse karar veremez. Başka ülkeler de bunu dışarıdan dizayn edemez. Bizim ülkemizin kaderine halkın kendisi karar verir" diye konuştu.