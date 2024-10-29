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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 29 Ekim mesajı: Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sonuna kadar mücadele edeceğiz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.10.2024 16:38
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir mesaj yayınladı. Uçum mesajında, "Halen daha devam eden ‘Kuruluş’umuzu başarıyla tamamlayacağız. Kesintisiz süren ‘Kurtuluş’ mücadelemizi ise kesin zafere ulaştıracağız. Terörsüz ve şiddetsiz Türkiye hedefine ulaşacağız. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 29 Ekim mesajı: Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sonuna kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"101 yıl önce bugün, Atatürk'ün kurucu lideri olduğu ve büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz Cumhuriyet'le, yeni bir kuruluş sürecine girdik. 101 yıllık Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri sürekli emperyalizmle ve her türlü iç ve dış aparatıyla mücadele içindeyiz.

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Bu 101 yılda acılarla örülü bir dönüşüm ve değişim yaşadık. Kuruluşumuz yirmi birinci yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir aşamaya geçti. Atatürk'ün pratiği ve vizyonu olan Ülke Liderliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ihya oldu ve anayasal bir kuruma (Devlet Başkanlığına) dönüştü.

"TERÖRSÜZ VE ŞİDDETSİZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

İnanıyoruz ki Kurucu Liderimiz Atatürk’ün başlattığı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla en büyük aşamalarından birinin gerçekleştiği, demokrasiyle, hak ve özgürlükler sistemiyle geliştirdiğimiz ve halen daha devam eden ‘Kuruluş’umuzu başarıyla tamamlayacağız. Kesintisiz süren ‘Kurtuluş’ mücadelemizi ise kesin zafere ulaştıracağız. Terörsüz ve şiddetsiz Türkiye hedefine ulaşacağız.

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"HAK, ADALET, ÖZGÜRLÜK VE VİCDAN SAVAŞINI KAZANACAĞIZ"

İnanıyoruz ki Tam Bağımsız Milli Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak anti-emperyalist milli devletlerle birlikte gerektiğinde anti-emperyalist dünya koalisyonuna öncülük ve liderlik ederek küresel emperyalizme karşı insanlığın hak, adalet, özgürlük ve vicdan savaşını kazanacağız. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın Türkiye"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum 29 ekim
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