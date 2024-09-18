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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan anayasa çıkışı! HÜDA PAR'ın açıklaması sonrası dikkat çeken sözler: Değiştirilmezlik ilkesi korunmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan anayasa çıkışı! HÜDA PAR'ın açıklaması sonrası dikkat çeken sözler: Değiştirilmezlik ilkesi korunmalı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.09.2024 08:34
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Siyaset gündemi son günlerde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasayla ilgili çıkışını tartışıyor. CHP'nin tepki gösterdiği sözler için bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, "İlk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin 'değiştirilmezlik ilkesi'nin korunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan anayasa çıkışı! HÜDA PAR'ın açıklaması sonrası dikkat çeken sözler: Değiştirilmezlik ilkesi korunmalı

"Anayasanın 4’üncü maddesine karşıyız, tamam mı?" sözlerini kullanan HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu siyasette yeni bir tartışma başlattı. CHP ve MHP'den tepki gelirken konu sosyal medyanın da gündemi oldu.

Bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Uçum ilk 3 maddesinin değiştirilmezlik ilkesinin korunmasını savundu.

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Uçum paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Yeni anayasa tartışması bakımından iki konuya açıklık getirmek gerekir:

1-) İLK ÜÇ MADDE VE DEĞİŞTİRİLMEZLİK İLKESİ

Öncelikle belirtelim ki ilk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin “değiştirilmezlik ilkesi”nin korunması gerekir.

Aktüel gündeme bakılırsa aslında ilk üç maddedeki esaslar tartışma konusu değil. Türkiye toplumunun ilk üç madde konusunda genel mutabakatı olduğu görülüyor. Aktüel açısından mesele gelecek kuşaklar bakımından ilk üç maddeye ilişkin değiştirilmezlik ilkesinin anlamıdır.

Bu yönüyle değiştirilmezlik ilkesi yaklaşımı gelecek kuşaklara ülkesel birikimin korunmasıyla ilgili güçlü bir siyasi ve hukuki perspektif sunmak anlamına gelir.

Ayrıca değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz.

Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz.

Diğer deyişle hiç bir yeni kuruculuk geçmişi sıfırlayarak yapılamaz. Nesnel olarak da öznel olarak da bu imkansızdır. Bu nedenle değiştirilmezlik ilkesi ülkesel birliğin ve devamlılığın temeli demektir. Bu temele sahip çıkmak da gelecek neslin ödevidir. Bu ödevi hatırlatacak değiştirilmezlik ilkesini vurgulamak da mevcut neslin görevidir.

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2-) VATANDAŞLIK

Vatandaşlık toplumun özelliklerine ve çeşitliliğine göre değil; milletin niteliklerine ve birliğine göre belirlenir; vatandaşlık toplumun üyesi olmaktan doğmaz, milletin mensubu olmaktan kaynaklanır.

Türk vatandaşlığının içeriğini Cumhuriyet vatandaşlığı oluşturur. Yani Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır. Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve asla ırki bir vatandaşlık değildir.

Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tanımını yapmıştır.

Bu tanımdan yola çıkarak belirlemek gerekirse Türk vatandaşlığı Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milletinin mensubu olmaktır.

Bu nedenle Türk vatandaşlığı Anayasa ile verilen bir vatandaşlık yani anayasal vatandaşlık değil Anayasa ile tespit ve teşhis edilen ve anayasa ile hukuku oluşturulan vatandaşlıktır.

Yeni anayasa Türk vatandaşlığı kavramını elbette koruyacaktır. Çünkü Türk vatandaşlığı kavramı anayasa hukukuyla üzerinde oynanacak yani sadece hukukun konusu olan bir kavram değildir. Türk vatandaşlığı ismiyle de içeriğiyle de tartışılamaz.

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HÜDA PAR NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 12 Eylül’de katıldığı televizyon programında, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirirken, Anayasa’da değiştirilemez maddelerin olmaması gerektiğini savunarak, “Değiştirilemez maddelerin olması hukuk tekniği açısından da siyaseten de doğru değil. Bu gelecek nesillerin iradesine ipotek koymadır” görüşünü dile getirmişti.

Yapıcıoğlu, anayasanın dördüncü maddesinin bizzat 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kaleme alındığını savunarak, bunu “gelecek nesillerin iradesine ipotek kopmak” olarak nitelendirmişti.

Yapıcıoğlu’nun açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Sizin derdiniz ilk 3 madde. Siz monarşi istiyorsunuz. Laiklikten nefret ediyorsunuz. Demokrasiden hoşlanmıyorsunuz, ümmetçisiniz” sözleriyle tepki gösterirken, soysal medya üzerinden de tepkiler büyüdü.

"AHMAĞA ANLATIR GİBİ"

Yapıcıoğlu ise CHP ve kendisine tepki gösterenlere, Cumartesi günü katıldığı televizyon programında ve ardından X'ten yanıt verdi.

Kendisinin Anayasa’nın ilk 4 maddesini değil, sadece “dördüncü , maddenin değiştirilmesini istediğini” belirten Yapıcıoğlu şu görüşleri savundu:

“Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. (…) Anayasada değiştirilemez maddeler olmaması demek, bütün o değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4’üncü maddesine karşıyız, tamam mı? Anladınız mı? 4’üncü madde olmasın. 4’üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır.Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum.”

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Mehmet Uçum Anayasa hüda par
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