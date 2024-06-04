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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM'nin kararlarıyla ilgili açıklama: Esas bakımından bir iptal yoktur

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.06.2024 18:06
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Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama geldi. AYM'nin bazı iptal kararlarına değinen Uçum, "Rektörler ve merkez bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM'nin kararlarıyla ilgili açıklama: Esas bakımından bir iptal yoktur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum Resmi Gazete'de yer alan kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisinin iptal edilmediğini belirten Uçum yetkinin anayasadan doğduğunu vurguladı.

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Uçum'un konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

4 Haziran 2024 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin kısa bilgilendirme:

Yetki Kanunu kapsamında çıkarılan 703 sy KHK ile çeşitli kanunlardaki 2375 hükümle ilgili düzenleme yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesine bu 2375 hükümden sadece 108 konuda iptal başvurusunda bulunulmuştur. AYM talep konularının bir kısmında iptal kararı vermiştir.

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Ayrıca rektörler ve merkez bankası başkanı konusunda verilen iptaller konu bakımından (KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği gerekçesiyle) yapılmış olup esas bakımından bir iptal yoktur.

Yani AYM Cumhurbaşkanı'nın rektör atama ve Merkez Bankası başkanını atama/görevden alma yetkisini iptal etmemiştir.

Cumhurbaşkanının yetkileri 3 sayılı CBK'da aynen devam ediyor.

Ayrıca iptallerin yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verilmiştir. Bu süre içerisinde TBMM’nin kanun gerektiren düzenlemeleri yapacağı da öngürülmelidir.

Öte yandan Cumhurbaşkanının rektör atama yetkisi zaten iptal edilemez. Çünkü yetki Anayasadan doğuyor.

Anayasa
Madde 130
…..
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.


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Anahtar Kelimeler:
Rektör Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Mehmet Uçum
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