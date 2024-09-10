Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan dikkat çeken 'Atatürk' sözleri: Bu çizgiyi ve umudu anlamak Türkiye’yi anlamak demektir

Mezun olurken teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp "laik, demokratik Türk Cumhuriyeti" için ant içmeleri konuşulmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Uçum sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti üzerine değerlendirmelerini paylaştı.

Paylaşımına "Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk ulusu ve insanlık için bir umuttur" diye başlayan Uçum şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti hem kurucu lider Atatürk’ün anti-emperyalist mücadelesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefinin cisimleşmiş halidir hem de Atatürk’ün perspektifine sahip çıkan ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” idealinin gerçek gücüdür.

Atatürk’ten Erdoğan’a Türkiye Cumhuriyeti devleti milletimizin ve insanlığın ışığıdır. Bu çizgiyi ve umudu anlamak Türkiye’yi anlamak demektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır