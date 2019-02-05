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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş’ın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Veysel Bektaş’ın kayınpederi Hüseyin Özkader hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Veysel Bektaş’ın kayınpederi ve aynı zamanda eski AK Parti Çorum İl Başkanı Faruk Özkader’in de babası olan Hüseyin Özkader, dün tedavi gördüğü Ankara Lokman Hekim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Özkader için memleketi Çorum’da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, eski Çorum milletvekilleri Murat Yıldırım ve Cahit Bağcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Özkader’in naaşı Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı’na defnedilecek.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Veysel Bektaş’ın kayınpederi Hüseyin Özkader hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Veysel Bektaş’ın kayınpederi ve aynı zamanda eski AK Parti Çorum İl Başkanı Faruk Özkader’in de babası olan Hüseyin Özkader, dün tedavi gördüğü Ankara Lokman Hekim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Özkader için memleketi Çorum’da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, eski Çorum milletvekilleri Murat Yıldırım ve Cahit Bağcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Özkader’in naaşı Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı’na defnedilecek.

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