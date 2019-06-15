Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: “Millet ne derse o olacak”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu üyesi Yalçın Topçu, “Şaibesiz bir seçim sonucu, halkın sandıkta vereceği karar ne olursa olsun herkesin başının üstünde olacaktır. Millet ne derse o olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu üyesi Yalçın Topçu Ankara’nın Bala ilçesi Karahamzalı köyünde SDE’nin geleneksel hale getirdiği “Cumartesi kahvaltısı” toplantısına katıldı.

Toplantı çıkışı basın mensuplarının İstanbul seçimleri ile ilgili sorularını yanıtlayan Topçu “Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de, Türkiye’nin düşmanı olan terör örgütlerinin yöneticileri, silahlıları, kalemlileri ve bunlara ilaveten güya komşumuz, güya dost ve müttefikimiz olan ülkelerin medyaları, gazetecileri, yazarları, siyasetçileri ana muhalefet partisinin, ‘bu iktidar gitsin, bu Erdoğan gitsin de ne olursa olsun’ anlayışından da istifade ederek siyasi istikrarsızlık için bir fırsat olarak görmekteler” değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerine “Öncelikle bugün kardeş Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü. Bu vesilesiyle, ‘bir millet ikiz kardeş’ olduğumuz Azerbaycan halkını yürekten kutluyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin büyük önderi Haydar Aliyev’i de rahmetle ve saygıyla anıyorum” diye başlayan Topçu şunları ekledi:

“Seçim için, yabancı başkentlerin, terör örgütü yandaşlarının siyasi eşbaşkanlarının gösterdiği gayrete ve ilgiye baktığımızda bu seçimin, sadece belediye başkanı seçimi olmanın çok ötesinde anlam ve önem taşıdığını anlıyoruz. Vatandaşlarımız her seçimde yaptığını yapıp, ülkenin siyasi istikrarı, istiklali ve istikbali için 23 Haziran’da sandığa giderek, ya Cumhur İttifakı’nın adayına oy verip birliğe, dirliğe, huzura, devam diyecek; ya da malum çevrelerin ve eşbaşkanların dediğini yapıp sözde ‘demokrasi güçleri’ adayına oy verip, 25 sene önceki çöp dağlarına, çamura, su kesintilerine; kokusu İSKİ’den, ihaneti İSPARK’tan çıkması beklenen işlere, birliğimizi, dirliğimizi istemeyen kesimlere farkında olmadan yol verecek. Ben tercihin Cumhur İttifakı’ndan yana olacağı kanaatindeyim.”