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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Büyükelçi Mehmet Süreyya Er’in daveti üzerine Özbekistan’a gitti.Özbekistan kurucu Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov anısına kurulan İslam Kerimov Anıt Müzesi’ni ziyaret eden Topçu İslam Kerimov anıtına da çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’da

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Büyükelçi Mehmet Süreyya Er’in daveti üzerine Özbekistan’a gitti.
Özbekistan kurucu Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov anısına kurulan İslam Kerimov Anıt Müzesi’ni ziyaret eden Topçu İslam Kerimov anıtına da çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya Özbekistan İslam Kerimov Müzeler Müdürü ve Kültür Eski Bakanı Tursunali Kuziev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mehmet Akif Kireççi ve Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er eşlik etti.
“Öz kardeşlerimiz dünya döndükçe hür, müstakil ve refah içinde olsunlar”
Özbekistan kurucu Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’u rahmetle anan Topçu “Ata yurdumuz Özbekistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı merhum İslam Kerimov’un külliyesinde bulunmaktan, Türk dünyasının kıymetli devlet adamının yaşam öyküsünü anlatan hatıralarını görmekten bahtiyar oldum. Emir Timur Han’ın evlatları, İslam Kerimov’un kardeşleri Türklerin ata yurdu Özbekistan ve öz kardeşlerimiz Özbekler dünya döndükçe hür, müstakil, ve refah içinde olsunlar” dedi.
Türkiye-Özbekistan ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “Her iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Mirziyoyev ve Sayın Erdoğan’ın değerli katkıları ile iki ülke ilişkileri en üst seviyede ilerlemektedir. Türkiye-Özbekistan arasındaki iyi ilişkiler hem iki ülkenin hem de bölge ülkelerinin çıkarlarına büyük katkısı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Ziyaret sonrası İslam Kerimov’un eşi Tatyana Kerimova’nın kendi el yazısı ve imzasının bulunduğu İslam Kerimov Müzesi’ni anlatan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere müze müdürü ve Özbekistan Kültür eski Bakanı Tursunali Kuziev tarafından Yalçın Topçu’ya takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’da

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’da

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbeksitan’da

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