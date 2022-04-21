Cumhurbaşkanı başdanışmanından çarpıcı soğan açıklaması: Yanınızda bulundurun

İnsan sağlığına dikkat etmek zorundadır. Hastalıklar, alerjiler ve çeşitli rahatsızlıklar çok basit yöntemlerle giderilebilir. Eğer gerekli miktarda dikkat eder ve aşağıda sizin için hazırladığımız önerilere kulak verirseniz hayatınızın geri kalanında çok daha sağlıklı olursunuz. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her evde bulunan soğanla ilgili dikkat çeken önerilerde bulundu. Özellikle soğanı soyup, dörde bölüp başucunuza koyarsanız neler elde edebileceğinizi öğrendiğinizde resmen bir aydınlanma yaşayacaksınız.

SOĞANIN İNANILMAZ FAYDASI

Soğanı dörde bölüp yatak odanıza koyun çünkü soğanın yayacağı antioksidan özelliği sabaha kadar sizi dinç tutacak olan en büyük etkenlerden bir tanesidir. Ayrıca oda içerisindeki mikropları öldürmek için de en önemli ayrıntıdır. Soğanı sadece yemek değil yanınızda bulundurmak dahi yetiyor. Onun insan sağlığı üzerindeki faydalarını ölçmenin imkânı yok. Soğan kalp sağlığını koruyan bir yapıya sahiptir. Enfeksiyon hastalıklarını önler, insan bağışıklığı için en önemli bileşenleri sağlar.

SOĞANI YANINIZDAN AYIRMAYIN

Dışarı çıkarken tabii ki soğanı yanınızda bulunduramazsınız ama en azından evinizin içinde soğanı bulundurmanız çok faydalı olacaktır. İşte evinizin içinde soğanı bulundurduğunuzda kazanacağınız faydaları.

Grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarınızda daha rahat nefes almanıza olanak sağlar.

Soğanı dörde bölüp odanızın bir köşesine koymanız odanızın içindeki mikropların ölmesine neden olacaktır. Bu sayede daha hijyenik bir ortamda bulunursunuz.

Solunum yollarının ferahlamasında büyük rol oynar.

Solunum yollarında vereceği rahatlama hissi ile öksürük ve tıksırma gibi sorunlarınızdan hızlıca kurtulabilirsiniz.

SOĞANIN FAYDALARI

Soğan, antioksidan özelliği taşır. Bu sayede insan bağışıklığının daha güçlü olmasına olanak sağlar. İçeriğindeki bulunan krom elementi sayesinde vücutta eksik bulunan minerallerin tamamlanmasına olanak sağlar. Enfeksiyon oluşumunu engelleyen yapısı ile insana en büyük faydayı sağlamış olur. Kalp sağlığını korur ve kansere karşı çok güçlü bir direnç oluşturur.



