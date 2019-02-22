Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATAMA
Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
(AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum