HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yemin edecek! Detaylar netleşti; yeni Bakanlar Kurulu da bu akşam belli oluyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yemin edecek! Detaylar netleşti; yeni Bakanlar Kurulu da bu akşam belli oluyor…

03.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün saat 15'te TBMM’de yemin edecek. Törene yabancı ülkelerden 20 lider ve 45 bakan katılacak. Erdoğan sonrasında Anıtkabir'e gidecek. Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Göreve başlama töreninde kürsüye çıkarak, yeni dönemin ilk konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra da konukları ile akşam yemeğinde buluşacak. Erdoğan merakla beklenen yeni kabinesini ise bu akşam Çankaya Köşkü'nde açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yemin edecek! Detaylar netleşti; yeni Bakanlar Kurulu da bu akşam belli oluyor…

2023 seçim sonuçlarının belli olması ile birlikte beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak sonra da Meclis’te yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için Meclis yabancı lideri de ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanı sıra 20 dünya lideri de yemin törenini izlemek için Meclis’te hazır bulunacak. Erdoğan’ın yemin törenini izleyecek liderler arasında Azerbaycan devlet Başkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinin devlet başkanları da yer alacak. Liderlerle birlikte 45 ülkeden de bakan düzeyinde katılım olacak.

2

ÖNCE ANITKABİRE’E SONRA KÜLLİYE’YE GEÇECEK

Çok sayıda yabancı medya üyesi de yemin törenini Meclis Genel Kurulu’nda takip edecek. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gidecek. Göreve başlama töreni de Külliye’de gerçekleştirilecek. Erdoğan seçim nedeniyle ara verdiği diplomasi trafiğine de hızla başlayacağı öğrenildi.

3

YENİ KABİNEYİ BU AKŞAM ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanının ilk konuğunun da bu kapsam da Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan olacak sonra da yabancı konuklarını akşam yemeğinde ağırlayacak. Kabinenin eski üyeleri ile önceki gün yaptığı toplantıda vedalaşan Erdoğan’ın yemin töreninin akşamında ise Türkiye’nin merakla beklediği yeni kabinenin üyelerini Çankaya Köşkü’nde açıklayacak.

İlginizi Çekebilir

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

 Erdoğan ve Bahçeli birlikte geldiler

Erdoğan ve Bahçeli birlikte geldiler

 Yemin törenini izlemek üzere TBMM'ye geldi

Yemin törenini izlemek üzere TBMM'ye geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Freni boşalan otobüs evin bahçesine uçtuFreni boşalan otobüs evin bahçesine uçtu
Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'denVe Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den
İmam ve eşi evlerinde öldürüldü! Katil zanlısının kimliği şoke ettiİmam ve eşi evlerinde öldürüldü! Katil zanlısının kimliği şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar kurulu yemin

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iddiası! O günü işaret etti

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iddiası! O günü işaret etti

'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna ilginç yanıt! "Yerel seçimlere kadar..."

'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna ilginç yanıt! "Yerel seçimlere kadar..."

Süper Lig'in iki devi, Büyükekşi'yi istemedi!

Süper Lig'in iki devi, Büyükekşi'yi istemedi!

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!

Evler yıkıldı, binlerce dekarlık ekili arazi sular altında kaldı! "Önüne ne kattıysa götürdü"

Evler yıkıldı, binlerce dekarlık ekili arazi sular altında kaldı! "Önüne ne kattıysa götürdü"

İlginizi Çekebilir

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.