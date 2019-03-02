HABER

Cumhurbaşkanı Buteflika'nın ülkeye dönüşüyle ilgili çelişkili haberler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Cezayir'de, adaylık başvurusunun yarın sona ereceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi başvuruda bulunmayan ve sağlık sorunları nedeniyle İsviçre'de tedavi gören Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, ülkeye dönüp dönmediği ile ilgili çelişkili haberler yapıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın tedavi için gittiği İsviçre'den ülkeye dönüp dönmediğine ilişkin basında çıkan haberlerde çelişkili bilgiler yer aldı.

Adaylık başvurusunun yarın sona ereceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi başvuruda bulunmayan ve sağlık sorunları nedeniyle İsviçre'de tedavi gören Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, ülkeye dönüp dönmediği ile ilgili ülkede çelişkili haberler yapıldı.

"Cezayir Hakkında Her şey" (TSA) isimli internet sitesinin Fransızca sayfasında yer alan haberde, Buteflika'nın uçağının Cenevre Havaalanı'ndan henüz ayrılmadığı belirtildi.

Haberde kaynak olarak, Cenevre Havaalanı'na inen liderlere ait uçakları takip eden GVA Dictator Alert isimli kuruluşun Twitter hesabı gösterildi.

Al Arabiya televizyonu ise ismini vermediği Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberde, Buteflika'nın ülkeye döndüğünü duyurdu ancak ayrıntıya yer vermedi.

Cezayir makamları ise cumhurbaşkanının ülkeye dönüşüyle ilgili basında çıkan çelişkili haberlere ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Cezayir cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın periyodik kontroller için 24 Şubat'ta İsviçre'ye gittiği belirtilmişti.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, Buteflika'nın; Cenevre Üniversite Hastanesinin (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktarmıştı.

Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını belirterek, seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi yarın sona eriyor.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldiYıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.