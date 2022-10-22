Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran kimdir? Cengizhan Başaran nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı Cengizhan Başaran22 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar atama kararlarının Resmi Gazete yayımlanmasının ardından arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Cengizhan Başaran kimdir? İşte Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran'ın hayatı ve biyografisi...

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Cengizhan Başaran; Huber Köşkü Daire Başkanıydı. Batman'da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev yapmış ve daha sonra Siirt Kültür Müdürlüğüne geçici görev ile atanmıştı.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CENGİZHAN BAŞARAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Cengizhan Başaran, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Siirt'ten aday adayı olmuş, listeye giremeyince tekrar asil görevi olan Batman'a geri dönmüştü. Başaran, kısa süreli Batman İl Kültür Müdürlüğü yaptıktan sonra 18 Mayıs'ta istifasını vererek Batman'dan ayrıldı.

Başaran da sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni bir göreve atandık. Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ederim. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir." mesajı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.



