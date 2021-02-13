HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına ve iki bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına ve iki bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

13.02.2021 02:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına ve iki bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Kadir Turgut atandı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları da yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Kadir Turgut atandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Taha Akgül atandı.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yavuz Gürhan, Amasya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Kadir Kılıç ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilent Akar atandı.

Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandıBüyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Selman Ayaz atandı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin Aydemir atandı.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail Tezer atandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Büyükelçiler kararnamesi yayımlandıBüyükelçiler kararnamesi yayımlandı
39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

En Çok Okunan Haberler

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı

Hamile kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Hamile kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Özdağ'a saldıranların tahliye edilmesine tepki

Özdağ'a saldıranların tahliye edilmesine tepki

Firari çocuk katili, film gibi operasyonla yakalandı

Firari çocuk katili böyle yakalandı

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere yanıt

Sağlık atamaları ile ilgili tepkilere yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.