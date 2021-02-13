Cumhurbaşkanı Danışmanlığına ve iki bakanlığa ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Kadir Turgut atandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Taha Akgül atandı.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yavuz Gürhan, Amasya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Kadir Kılıç ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilent Akar atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Selman Ayaz atandı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin Aydemir atandı.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail Tezer atandı.



