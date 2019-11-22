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Cumhurbaşkanı ’Dipsiz Göl’e el attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı.Sinop Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl ve Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı.
Sinop Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl ve Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, “Dipsiz Gölümüz ile alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle birlikte olayı yerinde takip ediyoruz. Valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz. Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği’nde değişikliğe gittik. Türkiye’nin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin, artık bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

“Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacak”
“Kadıralak Yaylası” ile ilgili de konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır. Aksine koruma alanını dört kat artırarak daha da büyüttük ve alan miktarıyla birlikte burada atılacak her türlü adım da bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayıyla yapılacaktır. Türkiye’nin tüm doğal güzelliklerini korumaya yönelik hedeflerimiz var. Yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023’te yüzde 17’e çıkaracak ve bu noktada yapılması gereken millet bahçeleri, doğal sit alanları ve özel çevre alanlarının artırılması gibi adımları da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. Kadıralak Yaylası’na da bakışımız bunun dışında değildir. Doğal sit alanı içerisinde bulunan yaylamızdaki eski sit alanı miktarı 2 milyon metrekare iken almış olduğumuz karar ile sit alanı miktarını 4 kat artırarak yaklaşık 7,6 milyon metrekareye çıkardık. Yaylamız hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum, Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır. Aksine koruma alanını dört kat artırarak daha da büyüttük ve alan miktarıyla birlikte burada atılacak her türlü adım da bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayıyla yapılacaktır” diye konuştu.

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