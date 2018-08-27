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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 07 Eylül'de İran'a gidecek 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 07 Eylül'de Türkiye, Rusya ve İran zirvesi için İran'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor. 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 07 Eylül'de Türkiye, Rusya ve İran zirvesi için İran'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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