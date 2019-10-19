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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “1 katrilyon 798 trilyon lira olan 139 projenin açılışını yapıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Kayseri’deki yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1 katrilyon 798 trilyon lira olan 139 projenin açılışını yapıyoruz” dedi.Kayseri’de gerçekleşen yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti’yi kurduk ve buradan yola çıktık.

Kayseri’deki yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1 katrilyon 798 trilyon lira olan 139 projenin açılışını yapıyoruz” dedi.
Kayseri’de gerçekleşen yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti’yi kurduk ve buradan yola çıktık. O gün bu gündür bu yolda azimle güçle yürüyoruz. Bugün Kayseri’ye geldik. Kayseri’ye eli boş gelmek olmaz dedik. Bizim şehirlerimize hediyelerimiz, tamamladığımız hizmetlerimizin açılışını yapmaktır. Yatırım ve hizmet çok olduğu için açılışları toplu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kayseri’de 1 katrilyon 798 trilyon lira olan 139 projenin açılışını yapıyoruz” diye konuştu.
"Tüm bu eser ve hizmetlerin Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emeği geçen kurumları ve özel sektörü tebrik ediyorum. Kayseri’ye kazandırdıklarımız bunlarla yeterli değil. 27 katrilyon liralık yatırım yaptık AK Parti hükümeti döneminde Melikgazi ve Kocasinan Keykubat Millet Bahçeleri şehrimizin çehresini değiştirecek. Proje çalışmaları sürüyor. Şehir hastanesini açmıştık. Develi, Bünyan ve Yahyalı’da 300 yataklı devlet hastanesinin inşaatı sürüyor. Develi Batı ve Kuzey Çevre Yolunu tamamlıyoruz. Niğde Otoyolu bağlantısını, Boğazlıyan Felahiye yolunu da seneye bitiriyoruz. Hızlı trenin proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına gelindi. İhalesini yaparak adımı atacağız. Havalimanımızın genişletilmesi çalışmaları tamamlandı. Bunlar sadece birkaç örnek. Daha pek çok alanda yeni hizmetlere ilişkin çalışmalar sürüyor. Şöyle bir dönüp baktığımızda Kayseri’nin sahip olduğu eserlerin tamamına yakınının AK Parti döneminde şehrimize kazandırıldığını görüyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil. 31 Mart seçimlerinde vermiş olduğunuz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak bu yolda ilerliyoruz. Sayın Devlet Bey ile birlikte bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz inşallah 2023 başkan seçimleri ve milletvekili seçimlerinde aynı kararlılıkla devam edecek. Pazara kadar değil mezara kadar."

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