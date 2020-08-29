Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
30 Ağustos arefesinde böyle bir töreni yapmak bizler için çok büyük bir anlam taşıyor.
Peygamberi Efendimiz bizlere Ramazan'dan sonra en hayırlı orucun Muharrem Ayı'nda tutulan oruç olduğunu müjdeliyor. Bu mübarek günleri idrak eden tüm kardeşlerimin ibadetlerinin kabul olmasını niyaz ediyorum.
Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. MESS Teknoloji Merkezi'ni ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız. Bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.
Salgın şartlarına rağmen özel ve kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleri, rekabetçi ürünleriyle ön plana çıktı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce varlık göstermediği ülke ve bölgelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkisi azaldıkça Türkiye'nin yakaladığı ivme artacaktır.
Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız. Bu ülke için hayal kuran her insanımıza destek verdik. Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi yüksek faizin altında ezdirmedik. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.
Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek bu güçlü yapı sayesindedir. Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin dahi maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazımızı sadece iki haftada seri üretim bandından indirmeyi başardık. 60 yıllık hayalimiz olan TOGG fabrikasının temellerini yine bu dönemde attık. Hiçbir konuda planlarımızı ertelemedik. İnşallah yarın ROKETSAN'ımızın stratejik tesisinin açılışını yapacak, pazartesi günü ise sel felaketi yaşayan Giresun'umuzu ziyaret edeceğim. Cuma günü Ankara-Niğde Otoyolu'nu milletimizin hizmetine sunacağız.
Devletin içine çöreklenmiş çetelerle, gazete manşetleri ile, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. Eli kanlı terör örgütleri ile mücadele ettik. Ağaç bahanesi ile sokakları ateşe veren çapulcularla mücadele ettik. Silahı, tankı, uçağı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her yolu yargı yolu ile engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. Millet memleket düşmanı faşist zihniyet ile mücadele ettik. Mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileri ile mücadele ettik. Boyun eğmedik. . Eski Türkiye manzarası artık tamamen tarih olmuştur.
Tarihi bir adım atıyoruz. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin argesini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.
10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum.
Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek.
Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak.
Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak.
WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek.
Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.
Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek.
İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek.
Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır.
Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız.
Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz.
4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum.