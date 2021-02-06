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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

06.02.2021 01:30 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

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Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. (AA)

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