Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1220 kilometrekare alanı temizledik

'HAREKATI DURDURMAMIZ İÇİN HER GÜN ARIYORLAR'

"Bu işin bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından 40 yıllık, Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi var. 40 yıldır on binlerce vatandaşımızın canına mal olan bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereğini yerine getirmiştir. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği inkarı mümkün olmayan şekilde açığa çıkmıştır. Türkiye'nin tavrı barış, huzur ve esenlikten yana olmuştur her şeye rağmen. Suriye meselesi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesinin ürünüdür. Ezilen, dışlanan Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle davranılması konusunda ısrarcı olduk. Suriye'de baskı, zulüm, kan hakim oldu."

Erdoğan, Suriye dışına çıkan 6 milyon Suriyelinin 4 milyonunu kabul ettiklerini kaydederek, "Tamamına yakını Arap olan bu mülteciler, bize, Arap Ligi'ne hiç yakışmıyor. Ey Arap Ligi; acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz. İdlib'de 4 milyon insanın hayatını kurtarmak için var gücüyle çalışırken bunların hiçbirinden destek göremedik" dedi.