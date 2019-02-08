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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat’ta Bursa’da olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında 15 Şubat Cuma günü 15.00’te Bursa’da vatandaşlarla buluşacağı öğrenildi.Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada programın bugün netleştiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Bursalılarla buluşacağı tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat’ta Bursa’da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında 15 Şubat Cuma günü 15.00’te Bursa’da vatandaşlarla buluşacağı öğrenildi.
Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada programın bugün netleştiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Bursalılarla buluşacağı tarih belli oldu. Tüm teşkilatlarımızla seçim için sahadayız. Bursa’ya yakışan bir karşılama ve miting yapacağız"dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın normalde her gün iki miting planı bulunduğunu ancak Cuma günü için tek mitingin Bursa’da olacağını kaydeden Salman, "Haftaya Cuma günü 15.00’te tüm Bursalıları mitingimize bekliyoruz. Miting alanı henüz belli değil. Bursa teşkilatları olarak her geçen gün seçim temposunu arttırıyoruz. Cumhurbaşkanımız da Bursa’ya ayrı bir önem veriyor. İnşallah güzel bir miting ve karşılama olacak" dedi.
Erdoğan’ın Atatürk Stadyum Meydan’da halkla buluşması düşünülürken, aynı gün Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve sembol projeler arasında gösterilen Panoroma 1326 Fetih Müzesi’nin resmi açılışını yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat’ta Bursa’da olacak

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