Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında önemli mesajlar

Şehadete koşan şehitlerimize de şahsım milletim adına özellikle şükranlarımızı iletiyoruz. 1000 yıldır her karışını şehit topraklarıyla suladığımız vatanımız için mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz.

O tetiklere tahammüden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardır. Güçleri yetseydi bu Meclis'i taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerine emin olunuz.,

Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa bilin ki amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözden kaçırmaktır.

O gece burada darbecilere meydan okuyan vekillerimiz tek başına 15 Temmuz'u tarihin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir.

'17-25 ARALIK EMNİYET-YARGI DARBE GİRİŞİMİDİR'

Örgütün sinsi yapısı nedeniyle, tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk.

Örgütün kendini pervasızca belli ettiği yer 17-25 Aralık Emniyet-Yargı darbe girişimidir. Bu tarihten itibaren FETÖ'nün saldırıları ve ihanetleri artmıştır.

FETÖ'nün asıl büyük hamlesi ise 15 Temmuz'da gelmiştir. Yüce Meclis o gece milletimizin iman dolu göğsünün çelikleşmiş serhaddi olarak, görev yaparak darbecilerin bozgununu hızlandırmıştır.

FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir.

'YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YERİMİZİ ALMALIYIZ'

TBMM, ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımızla birlikte, bölgemizdeki ve dünyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umut kapısıdır. Aldığımız her karar, sarfettiğimiz her söz, sergilediğimiz her duruş, çarpar etkisiyle dalga dalga geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır.