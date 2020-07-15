Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma programında önemli mesajlar

"15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arkasında çok büyük hesapların olduğu, tarihi bir kırılma noktasıdır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şehadete koşan şehitlerimize de şahsım milletim adına özellikle şükranlarımızı iletiyoruz. 1000 yıldır her karışını şehit topraklarıyla suladığımız vatanımız için mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Bu meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir.

Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de, tepesine bombalar yağdırılırken de azimle hizmeti sürdürmüş meclistir.

Bu meclis, mayası bağımsızlık ateşiyle yoğurulmuş bir meclistir.

Bu meclis tarihe gömülmek istenen 700 yıllık bir cihan devletinden genç bir cumhuriyet çıkartarak milletimizin ayağına takılmak istenen prangayı kırıp atan meclistir.