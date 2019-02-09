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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 kaybımız, 14 yaralımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

IHAAW134557-GEN/09-02-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 kaybımız, 14 yaralımız var" 09.02.2019 13:45:57 TSI NNNN

IHAAW134557-GEN/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 kaybımız, 14 yaralımız var"

09.02.2019 13:45:57 TSI
NNNN

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