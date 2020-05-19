HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs nedeniyle gençlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs nedeniyle gençlere hitap etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs nedeniyle gençlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir.

19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Köklerimizle bizi biz yapan kadim değerlerimizle irtibatımızı ne kadar iyi tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin Samsun'da atılan o adamın önemini kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum.

Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'de gençler sadece eğitimde, ticarette değil her alanda ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ülkemizin kalkınmasında ilerlemesinde de gençlerimiz en ön safta yer alıyor.

18 yıldır özgüveni yüksek milli şuur ve karakter sahibi nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gençlerimizin karar mekanizmasına katılmasına önem veriyoruz. Seçilme yaşı 30 iken 25'e ardından da 18'e düşürdük. Gençlerimize her alanda destek olduk. Spordan sanata, bilimden siyasete gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlik kamplarımızın sayısı 39'a ulaştı.

'93 YENİ ÖĞRENCİ YURDU HİZMETE AÇACAĞIZ'

Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI

Burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Ödemeleri bayrama kadar tamamlayacağız.

Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz.

Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız.

Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı!Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı!
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten canlı yayındaki Atatürk örneği tartışma yarattı! (Atatürk askerlikten istifa etti mi?)

Perinçek'in Atatürk örneği tartışma yarattı!

CHP'li belediye başkanları 19 Mayıs için kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu

CHP'li başkanlar kamera karşısında Gençliğe Hitabe'yi okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı

Erdoğan'dan 19 Mayıs paylaşımı!

Son dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

Erdoğan duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.