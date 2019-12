Cumhurbaşkanı Erdoğan (2): "Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz"

Asırlardır, insanlığı bir arada tutan değerlerin, daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunu gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Çok uzun yıllar, demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Müslümanlara ve yabancılara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler, hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sadece başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Bu eylemlerden sadece Müslümanlar değil Museviler, siyahlar, etnik kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de nasibini alıyor." diye konuştu.

Her fırsatta terörün sadece Türkiye için değil tüm insanlığın ortak düşmanı, sorunu olduğunu söylediklerini hatırlatan Erdoğan, İslam'ın ''barış'' anlamına gelen Arapça "silm" kelimesinden geldiğini anımsattı.

Aralarında çocukların, bebeklerin ve öğretmenlerin olduğu on binlerce vatandaşı katleden PKK'lılara nasıl bakıyorlarsa DEAŞ'lılara da aynı şekilde baktıklarını vurgulayan Erdoğan, terörün acısını çok iyi bilen bir ülke olarak, tüm dostlardan terör örgütlerine karşı daha yoğun, ilkeli bir mücadele beklediklerini söyledi.

Masumları hedef alan her türlü eylemi kategorik şekilde reddetme ve bunlara karşı çıkma mecburiyetinde olduklarına işaret eden Erdoğan, tarihi ön yargıları bir tarafa bırakarak nefret suçlarına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, siyasi ve dini liderlerin, bilhassa da medyanın bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Batılı siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları veya diğer inanç mensuplarını ötekileştirecek, dışlayacak, suçlayacak beyanlardan uzak durmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bu konuda bir yaklaşım sergileyen Birleşik Krallık makamlarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Camiler, her gün 5 vakit okunan ezanlarıyla Müslümanları ibadete, insanlığı ise barışa, felaha ve tevhide çağırır. Her cami Allah'ın 'El-Cami' isminin yeryüzündeki tecellisi ve tezahürüdür. İbadet için gittiğimiz camiler bizi birleştirir, kucaklaştırır. Günlük hayatın mücadeleleriyle nasırlaşan kalplerimizi yumuşatır. Bu mukaddes mekanlar bize kulluğumuzu, yani bu dünyadaki asıl varoluş gayemizi hatırlatır. Bu kubbe altında rütbelerin, zengin veya fakir olmanın, işçi ya da işveren olmanın, Arap, Türk, Kürt, Afrikalı, Asyalı olmanın hiçbir önemi yoktur. İşte hepimiz aynı safta, bir aradayız. Zengin-fakir var mı? Yok. Arap-beyaz var mı? Yok. Hep birlikte buradayız. Burada ayrımcılık yok, burada olmadığı gibi işte meydanlarda, sokaklarda, caddelerde de olmamalıdır."