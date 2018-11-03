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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya, 1575 olan spor tesisi sayımızı 3567'ye ulaştırdık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya, 1575 olan spor tesisi sayımızı 3567'ye ulaştırdık."


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