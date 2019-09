Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Eğitim öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlemize imza atarak eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi göreve geldiğim zaman 7.5 milyar idi. Şimdi ise 114 milyara yükselttik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy’deki Atatürk Fen Lisesi’nde Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Gerçekten çok farklı bir mekandayız. Bu farklı mekanda bugün eğitim öğretim dünyamızın 2019-2020 yılının açılışını yapıyoruz. Canlı bağlantıyla şu an bizleri takip eden Siirt, Van, İzmir ve Samsun’daki öğretmen, öğrenci, velilerimize de buradan sevgilerimi gönderiyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize eğitim öğretim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Türkiye’nin en başarılı, en köklü okullarından biri olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde gerçekleştiriyoruz. 1982 yılından beri ülkemize hizmet veren lisemiz sadece Kadıköy ve İstanbul’dan değil Türkiye’nin her yerinden parlak öğrencilerin tercih ettikleri müstesna bir okuldur.

Bilim olimpiyatları başta olmak üzer ulusal ve uluslararası başarılarıyla göğsümüzü kabartan Fen Lisemizi kutluyorum. Emek veren tüm eğitimcilerimize şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Şu an okulumuzda eğitim gören evlatlarımızın da büyüklerinden devraldığı bu iftihar tablosuna yeni yıldızlar ekleyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle bölücü örgütün kalleşçe katlettiği Necmettin Yılmaz ve Aybüke Aydın gibi görevi başında şehadete yürüyen eğitim öğretim camiamızın tüm şehitlerini de rahmetle minnetle yad ediyorum. Üzerinde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de bir kez daha saygıyla anıyor, hayatta olanların ellerinden öpüyor, vefat edenlere Allahtan rahmet niyaz ediyorum” dedi.