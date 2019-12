Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

- "Necip Fazıl rahatlığa karşı meşakkati ve çileyi seçmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şairler ve mütefekkirler arasında öldükten sonra eserleriyle yaşayanlar olduğu gibi öldükten sonra gençleşenlerin de bulunduğunu, vefatından sonra gençleşen isimlerin başında Necip Fazıl Kısakürek'in geldiğini ifade etti.

Kısakürek'in ömrü boyunca sanat ve kültür hayatına musallat olan statükoyla mücadele ederken, aynı zamanda eserleriyle bu mücadelesini taçlandırdığını dile getiren Erdoğan, şunları aktardı:

"Avrupalının 'kriz entelektüel' diye isimlendirdiği buhran halini üstat, 'Her şeyin künhüne vakıf olma belası' diye tanımlıyor. 'Çile' şiirinde bu halini üstat kendi kelimeleriyle şöyle tasvir ediyor: 'Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın/ Benliğim bir kazan ve aklım kepçe/ Deliler köyünden bir menzil aşkın/ Her fikir içimde bir çift kelepçe/ Bir fikir ki, sıcak yarada kezzab/ Bir fikir ki, beyin zarında sülük/ Selam, selam sana haşmetli azab/ Yandıkça gelişen tılsımlı kütük.' İşte Necip Fazıl, her şeyin künhüne vakıf olma sevdasını sadece edebiyatla sınırlı tutmamış, tarih alanında yazdığı eserlerle de statükoya başkaldırmıştır. Onun hem hayatının hem de eserlerinin ilk göze çarpan özelliği reddiyedir, direniştir. O her zaman kolaycılığa karşı zorluğu, rahatlığa konfora karşı meşakkati ve çileyi seçmiştir."