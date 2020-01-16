Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (7)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültür ve turizm faaliyetlerini ülkemizin tüm bölgelerine ve sezonu 12 aya yayarak, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşılacağımıza inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

İstikbalin teminatı gençlerin her alanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesine önem verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri daha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi, daha fazla kültür merkeziyle buluşturmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Erdoğan, 2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısının 321'e ve 1575 olan spor tesisi sayısının da 2019 sonu itibarıyla 3 bin 708'e çıkarıldığını söyledi.

"Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz. Ayrıca, 330 gençlik ve spor tesisini de yeniliyoruz." diyen Recep Tayyip Erdoğan, mevcutlara ilave 10 gençlik merkezi ve 1 gençlik külliyesini de hizmete sunacaklarını aktardı.