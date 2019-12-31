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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır."
POLİTİKA
HABERLERİ
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31.12.2019 11:13 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır."