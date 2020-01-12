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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
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12.01.2020 21:39 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
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