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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 21:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.


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