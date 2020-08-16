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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Rize'de Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Kaçak yapılar kimse kusura bakmasın, yıkılacak. 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak

Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk.

Kaçak yapılar kimse kusura bakmasın, yıkılacak.

Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

Yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak.

Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır.

Kayak turizmine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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