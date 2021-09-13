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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır

13.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferler Başkent'i tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana "dur" diyerek İstiklal'le sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir. Bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. 1 yıl sonra 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır.

İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetli, minnetle yad ediyorum.

Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul'un Fethi gibi, şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu bölgeyi tarihi milli park ilan ettik. Kapsamlı çalışma başlattık. Çarpışmaların yaşandığı bölgeleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donattık.

"2023 HEDEFLERİMİZ KÜRESEL SENARYOLARA KARŞI BİR BAŞKALDIRIDIR"

2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır. Yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabullendirdik. Her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında, milletimizin uzunca süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları da attık. Ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleri ile heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere geldik.

"ALLAH'IN YARDIMI İLE TÜM ENGELLERİ AŞARAK BUGÜN BULUNDUĞUMUZ YERE ULAŞTIK"

Dört bir tarafımızdan çekiştirildik, taciz edildik, tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ile aşarak bugün bulunduğumuz yere ulaştık. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp oraya doğru yürüyoruz. Bu adımların zirvesini 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı oluşturuyor.

"TÜRKİYE'NİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ İMTİHANLARIN SADECE BİRİNİ BİLE KALDIRAMAYACAK ÜLKELER VAR"

Bugün dünyada tarih, köken, inanç ve kültür bakımından bütünlüğü olmayan, devlet geçmişi birkaç asırı bulmayan, heybesinde nice ayıbı gizleyen pek çok ülke var. Çetin sınamalarla kaldıklarında nasıl lime lime döküldüklerini takip ediyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Salgından tabii afetlere kadar, son dönemde yaşanan her olağanüstü durum bu tabloyu daha da belirgin hale getiriyor. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Daha özgüvenle inşallah bunu başaracağımıza inanıyoruz. Milletimiz tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. 100. yılda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen mücadele için son nefesimize kadar çalışacağız.

Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek menzile de o şekilde ulaşacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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