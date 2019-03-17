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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru bir zamanda tamamlanan 3.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan ve dünya rekoru bir zamanda tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem’in Varsak-Otogar hattının açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, güzergahtaki vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ay gibi dünya rekoru bir sürede tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem’in 10 kilometrelik Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den raylı sistem hattıyla ilgili bilgiler aldı. Ardından test sürüşünü gerçekleştiren Erdoğan, korna çalarak çevredeki vatandaşları selamladı.
Erdoğan test sürüşünün ardından havayoluyla kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

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