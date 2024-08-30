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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos programında konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos programında konuşuyor!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.08.2024 20:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos programında konuşuyor. Erdoğan "Bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos programında konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Külliye'de konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük zaferin 102.yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız.

Bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri aziz şehitlerimizi rahmetle yadediyorum.

İstiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya kahramanların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

Siz dostlarımla birlikte tüm milletimizin dünyanın farklı ülkelerinde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımızın ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir.

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