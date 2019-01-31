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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

IHAAW132224-SIY/31-01-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz” dedi. 31.01.2019 13:22:24 TSI NNNN

IHAAW132224-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz” dedi.

31.01.2019 13:22:24 TSI
NNNN

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