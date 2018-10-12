CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 4. ULUSLARARASI YÜKSEK MAHKEMELER ZİRVESİ'NE KATILDI (1)

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğine katılan Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamada, "Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. 'En kötü düzen düzensizlikten iyidir' sözü, kötü düzenin sürmesine değil, tam tersine bir an önce ıslahının gerekliliğine işaret eder. Biliyorsunuz Türkiye olarak her fırsatta BM'de özellikle de Güvenlik Konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diye formüle ettiğimiz bu çağrımızın temelinde adalet talebi vardır."

