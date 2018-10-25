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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nü kullanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez kabullerini Çankaya Köşkü'nde yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nü kullanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle yeniden Cumhurbaşkanlığına bağlanan Çankaya Köşkü'nü kullanacak.

Erdoğan, 25 Kasım 2014'te Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabul gerçekleştirmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde ilk kez bugün kabullerini yapacak.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı ile Ekonomi Politikaları Kurulu Toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ayrı ayrı kabul edecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte Milletin beklentisi bu,hiçbir büyüğümüzü dışlamadan barışçı bir siyaset,tebrikler Sayın CumhurBAŞKAN'ım...
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